Diners
Myandbank supera els 31.000 clients
El banc llança un servei de compravenda de criptomonedes per a residents com Bitcoin i Ethereum
El banc 100 % digital d’Andbank, Myandbank, ha assolit els 31.000 clients, segons informa en un comunicat. L’entitat manté una proposta de valor basada en comptes remunerats, carteres automatitzades adaptades a diferents perfils de risc i una experiència digital àgil i accessible. Actualment, ofereix una remuneració del 2 % fins a 50.000 € el primer any i, a partir del segon, per a clients que inverteixen 150 € mensuals en carteres automatitzades.
Aquestes carteres ofereixen fins a sis perfils de risc, amb rendibilitats destacades que van del 4,76 % al 40,43 %, i accés a més de 500 fons internacionals. Myandbank ha duplicat el nombre de clients amb carteres automatitzades en un any, arribant a 3.700 contractacions. A més, la campanya “Inverteix mentre gastes” ha retornat el 3 % de les compres fetes amb targeta, generant una reinversió de 300.000 €. El banc també ha abonat més de 2,5 milions d’euros en interessos dels comptes remunerats.
La gran novetat del desembre ha estat la incorporació del servei de compravenda i custòdia de criptomonedes per a residents, començant per Bitcoin i Ethereum. Aquest servei, integrat directament en l’entorn bancari i sota protocols institucionals de Prosegur Crypto, ofereix brokeratge regulat amb Minos Global i una comissió del 0,50 %. També destaquen els comptes Junior i Mini, llançats el setembre de 2024, amb més de 1.270 contractacions i més de 600 targetes júnior emeses, que permeten iniciació financera amb remuneració del 2 % i funcionalitats adaptades per a infants i adolescents.
NACIONAL
Myandbank i Prosegur Crypto impulsen la compravenda de criptoactius
Redacció