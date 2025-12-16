BANCA
Myandbank i Prosegur Crypto impulsen la compravenda de criptoactius
Myandbank va començar a oferir als seus clients residents a Andorra la possibilitat d’invertir en criptoactius, inicialment en Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH), amb alts estàndards de seguretat i compliment legal. El servei arriba gràcies a l’acord amb Prosegur Crypto, després d’obtenir la llicència per operar amb criptoactius al Principat. Els actius digitals adquirits pels clients es custodien sota els protocols de seguretat de Prosegur Crypto, dissenyats per minimitzar riscos operatius i de ciberseguretat. El servei té un brokeratge regulat de Minos Global, complint normativa AML/CFT i estàndards internacionals, amb una comissió de 0,50 % per compravenda i un 0,50 % anual de custòdia sense impostos indirectes.
Marta Bravo, directora general adjunta d’Andbank, va apuntar que “la incorporació de la compravenda de criptoactius en un entorn segur i pioner reforça la nostra aposta per la innovació”.