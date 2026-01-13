Educació
L’UdA impulsa formacions sobre drets culturals, pau i memòria de l’Holocaust
Els cursos es faran al març i combinen sessions teòriques, pràctiques i activitats culturals
La Universitat d’Andorra (UdA), amb el suport de la Càtedra UNESCO Pau Casals de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), oferirà el curs “Drets culturals i pau: perspectives i aplicacions professionals”, una formació centrada en la relació entre drets culturals i construcció de la pau, segons ha anunciat avui.
El curs inclou sessions teòriques i pràctiques, amb dinàmiques de debat orientades a adquirir eines per gestionar conflictes i promoure la cultura de la no-violència. La formació s’impartirà en tres jornades presencials els dies 7 i 21 de març i 21 d’abril, i inclourà una visita al Museu Pau Casals, al Vendrell, així com una entrada per a un concert commemoratiu al Palau de la Música Catalana, al juny. Les preinscripcions estan obertes fins al 13 de febrer i, en acabar, les persones participants rebran un diploma expedit per l’UdA i la Càtedra UNESCO.
L'UdA ha anunciat a més la segona edició del curs “La importància d’ensenyar l’Holocaust i la memòria històrica”, nascut arran de la col·locació de les primeres Stolpersteine a Andorra el 2025. El curs incideix en la lluita contra el negacionisme i la promoció dels drets humans, segons expliquen des del centre universitari.
La formació té el suport del comú de Canillo i es farà del 3 al 6 de març, en tres sessions de tarda. El període de preinscripció acaba el 17 de febrer. Totes dues propostes s’emmarquen en l’activitat de l’Observatori OHPI-UE de l’UdA.