Trobada
L’Assemblea Ciutadana fixa les bases del debat sobre el futur d’Andorra
Les conclusions es traslladaran als grups parlamentaris al març com a orientacions estratègiques
L’Assemblea Ciutadana d'Andorra ha començat avui al Centre de Congressos d'Andorra la Vella la segona fase amb l’objectiu de treballar i prioritzar les més de cent propostes recollides en els debats previs per definir línies estratègiques de futur per al país. El copresident del Comitè Rector del procés participatiu, Manel Riera, ha subratllat que el resultat final serà un informe que es traslladarà als grups parlamentaris, però que no tindrà caràcter vinculant. L’Assemblea està formada per 50 ciutadans i ciutadanes seleccionats entre prop de 480 sol·licituds, una xifra que Riera ha qualificat d’“èxit” i que demostra l’interès que ha despertat el procés.
Riera ha explicat que el procés pretén “escoltar les opinions, les inquietuds i les propostes de la ciutadania d’Andorra” per reflexionar sobre el model de país “a una generació vista”, és a dir, amb una mirada a llarg termini, pensant en els propers 25 o 30 anys. “No tenim un model de país definit i aquest procés està destinat justament a aportar-lo a través de la intel·ligència col·lectiva”, ha afirmat.
L’Assemblea Ciutadana és la segona fase d’un procés que va començar a l’octubre amb debats oberts a la ciutadania i trobades sectorials amb associacions i col·lectius. D’aquella primera etapa en van sorgir més de cent propostes, recollides sense voluntat d’assolir consensos. Ara, la missió de l’Assemblea és ordenar, agrupar i prioritzar aquestes idees per convertir-les en un conjunt de línies estratègiques aplicables i ambicioses.
Els treballs s’estructuren en cinc grans àmbits de reflexió: salut i benestar social; transició energètica i medi ambient; demografia, habitatge, ordenació del territori i connectivitat; diversificació econòmica, transformació econòmica i digital; i identitat, cultura i educació. Segons Riera, aquests eixos “abasten la totalitat de les reflexions sobre el futur que volem per al nostre país”.
El resultat final serà un informe que es farà públic i es traslladarà a totes les forces polítiques amb representació al Consell General. Tot i això, el copresident del comitè rector ha volgut deixar clar que les conclusions no obligaran els partits a aplicar-les. “Òbviament, no poden ser vinculants”, ha remarcat, tot i afegir que el procés compta amb el suport explícit o implícit de tots els partits polítics, fet que permet confiar que “seran receptius al que pugui dir la ciutadania”.