L'empresa pública de renovables de Catalunya visita les instal·lacions de FEDA

La delegació catalana també s'ha reunit amb el secretari d'Estat de Transició Energètica, David Forné

El director general de FEDA, Albert Moles, ensenyant les instal·lacions a la delegació catalana.

Andorra la Vella

L'energètica, l'empresa pública de renovables de Catalunya ha fet avui una visita institucional a les instal·lacions de FEDA. L'objectiu de la visita ha estat la "d'intercanviar coneixement estratègic sobre la gestió pública del sistema elèctric", han explicat des de la delegació del govern de la Generalitat de Catalunya, apuntant que la delegada del govern català, Anna Vives, també hi ha estat present. FEDA ha agraït la visita i ha encomanat a l'energètica a seguir "treballant plegats per continuar avançant en la transició energètica i lluitar contra el canvi climàtic".

La delegació catalana també s'ha reunit amb el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i amb el director de l'oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel.

