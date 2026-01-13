Energia
L'empresa pública de renovables de Catalunya visita les instal·lacions de FEDA
La delegació catalana també s'ha reunit amb el secretari d'Estat de Transició Energètica, David Forné
L'energètica, l'empresa pública de renovables de Catalunya ha fet avui una visita institucional a les instal·lacions de FEDA. L'objectiu de la visita ha estat la "d'intercanviar coneixement estratègic sobre la gestió pública del sistema elèctric", han explicat des de la delegació del govern de la Generalitat de Catalunya, apuntant que la delegada del govern català, Anna Vives, també hi ha estat present. FEDA ha agraït la visita i ha encomanat a l'energètica a seguir "treballant plegats per continuar avançant en la transició energètica i lluitar contra el canvi climàtic".
La delegació catalana també s'ha reunit amb el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i amb el director de l'oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel.
NACIONAL
FEDA Cultura registra rècord de visitants el 2025
Redacció
NACIONAL
La llum costarà un 2,8% més el 2026
Redacció