Consell de Ministres
La llum costarà un 2,8% més el 2026
Les famílies que no disposin de calefacció elèctrica hauran de pagar un euro mensual més, mentre que les que sí en tinguin, hauran de pagar dos euros més
El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts el Decret de modificació de les tarifes elèctriques per al 2026, a proposta de FEDA, que preveu una actualització del 2,8%, en línia amb la variació de l’IPC interanual del mes de novembre, el darrer publicat. En cas que l’IPC de finals d’any sigui superior, les tarifes no patiran cap increment addicional i quedaran fixades en el percentatge ara aprovat. L’augment s’aplicarà de manera homogènia a totes les tarifes i trams de consum, excepte la tarifa bonificada, que es mantindrà congelada per continuar protegint les persones en situació de vulnerabilitat.
Pel que fa a l’impacte sobre les llars, es calcula que l’increment mitjà serà d’un euro al mes per a famílies amb consums mitjans sense calefacció elèctrica, i d’uns dos euros mensuals per a aquelles que sí que en disposen. En el cas de la tarifa bonificada, la congelació aprovada incrementa el diferencial respecte a la tarifa domèstica, que se situa ara en un 20% al tram 1 i pot arribar fins a un 58% en el tram de consum més elevat.
Malgrat l’actualització, el Govern subratlla que els preus de l’electricitat a Andorra continuaran sent sensiblement inferiors als dels països veïns. Actualment, les tarifes andorranes són aproximadament un 40% més baixes que les de l’entorn, una diferència que es mantindrà després de l’entrada en vigor de les noves tarifes, tot incorporant l’augment general del cost de la vida, segons ha expressat el ministre portaveu Guillem Casal a la roda de premsa del consell de ministres.
L’aplicació uniforme de l’actualització a la resta de tarifes respon a la voluntat de mantenir una política de preus coherent, que permeti contribuir al desenvolupament econòmic del país, fomentar l’estalvi energètic, protegir els col·lectius més desfavorits i garantir l’equilibri financer de FEDA davant la inflació, assegurant així les inversions necessàries en el marc de la transició energètica. En aquest context, també s’ha aprovat incrementar fins al 25% el descompte sobre el terme d’energia i de potència de l’enllumenat públic a càrrec dels comuns, com a reconeixement al paper exemplar de l’Administració en la gestió del servei públic, mantenint alhora eliminat el descompte del 100% de les factures.