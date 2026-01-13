Habitatge
Alcobé plantejarà a Marsol com construir pisos per a temporers a Canillo
El cònsol major de la parròquia, Jordi Alcobé, també ha destacat que l'objectiu és que aquestes construccions "siguin una realitat" o bé "l'any que ve" o bé "d'aquí a dos anys"
El comú de Canillo mantindrà una reunió aquesta setmana amb la ministra d'Economia i d'Habitatge, Conxita Marsol, per a la construcció d'habitatges destinats a residents temporers. Així ho ha anunciat en declaracions a l'Agència de Notícies Andorrana, ANA, el cònsol major de la parròquia, Jordi Alcobé.
Segons Alcobé, les primeres xifres que s'estan valorant són les de construir al voltant de 100 o 200 vivendes en llocs com Soldeu o El Tarter, ja que "és on aquests treballadors" fan les seves feines, "prop de les pistes d'esquí". Així i tot, Alcobé ha assenyalat que la reunió amb la ministra és "per a compartir aquest tema" i saber "com s'hauria d'encarar".
PARRÒQUIES
El comú i Ensisa projecten habitatges per a 250 temporers
Víctor González
Tal com ha assenyalat el cònsol, els treballadors temporers "tenen necessitats diferents de les d'un resident habitual de tot l'any" i, per tant, es podrien establir "unes condicions potser diferents", sempre "amb estàndards de qualitat indubtable". A parer d'Alcobé, "hem de tractar bé els empleats" i "no podem trobar, tal com passa a altres destinacions, que estiguin malvivint, inclús a tendes de campanya o caravanes, per poder treballar".
Alcobé ha especificat que, a banda del comú de Canillo, hi ha d'altres comuns també interessats a tirar endavant aquesta iniciativa. Una iniciativa que, tal com ha assenyalat, permetria "alliberar apartaments" per a destinar-los "a residents". En aquest sentit, Alcobé xifra en 2000 el nombre de persones que cada any venen a la població per a realitzar la temporada.
El cònsol també ha destacat que l'objectiu és que aquestes construccions "siguin una realitat" o bé "l'any que ve" o bé "d'aquí a dos anys". "No és tan fàcil perquè depenem de terrenys que el comú encara no té, però ja hi ha plans parcials" en els quals "s'estan treballant", ha destacat.