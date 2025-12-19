PRESSUPOST D'ANDORRA LA VELLA PER AL 2026
DA alerta que set de cada deu euros són per a despesa corrent del comú
Astrié critica que es prevegi un increment del 31% dels ingressos derivats de la construcció, ja que l’activitat del sector va a la baixa
El consell de comú d’ahir va ser dens i confictiu. Dens, per la profusió de dades exposades, ja que s’hi van sotmetre a votació el pressupost i les ordinacions de preus públics i tributs per al 2026. Conflictiu, per les crítiques exhaustives de la minoria tant al contingut dels comptes com al de les dues ordinacions i pel vot en contra dels tres punts.
“Avui he trobat el senyor Astrié una mica alarmista en les intervencions, i això no és bo”
Pel que fa al pressupost, el grup demòcrata va alertar que set de cada deu euros de despesa es destinaran a pagar o els sous de la plantilla del comú (21,5 milions d’euros d’un total de 60,4) o béns i serveis consumits per la corporació (21,7 milions). “Més despesa corrent vol dir que hi ha menys marge per a inversions”, va assenyalar el conseller David Astrié. El representant de DA també va criticar que els comptes prevegin un increment del 31% dels ingressos derivats de la construcció, ja que “la tendència” de l’activitat del sector “és de disminució”.
El conseller de Finances, Quim Miró, va recordar que entre el 2019 i el 2024 –durant el darrer mandat, en què l’ara conseller de la minoria va ser cònsol major i, durant uns mesos, cònsol major– les despeses de personal del comú van passar de 15 a 19 milions d’euros. Sobre la previsió d’ingressos, Miró va remarcar que la majoria “no s’inventa res”, atès que tota la informació que rep el comú “es plasma en un Excel i ens dona aquests resultats”. A tall de conclusió, Miró va afirmar: “Avui he trobat el senyor Astrié una mica alarmista en les intervencions, i això no és bo.”
“[Els increments] Tindran un impacte important en el poder adquisitiu de les famílies”
D’altra banda, amb relació als preus públics i tributs, Astrié va destacar que els augments previstos en les ordinacions “tindran un impacte important en el poder adquisitiu de les famílies”. El comú incrementa l’abonament dels aparcaments el 2,5%, i el tiquet horari, el 3,5%. La taxa de foc i lloc s’apuja el 4,5%, l’impost sobre la propietat de gossos, el 7,87%, la taxa d’higiene, el 5,5%, i el servei de grua, el 31%.
Al centre esportiu dels Serradells el comú ha definit dues modalitats d’abonament: la completa (gimnàs, piscines, zones de relax i classes dirigides) i la de gimnàs i aigua. Com a novetat, ambdues modalitats incorporen un abonament anual, que permet un estalvi del 10% respecte al cost acumulat de l’abonament mensual. La primera té un preu anual de 540 euros anual per als no residents a la parròquia i de 405 per als residents. La segona, de 324 euros per als residents i de 432 euros per als no residents.
En la modalitat mensual, el preu de l’abonament complet és de 50 euros per als no residents i de 37,5 euros per als residents. Quant al de gimnàs i aigua, el preu mensual per als residents es manté en 30 euros, el mateix import que el 2025, i en 40 per als no residents a la parròquia. També es manté l’accés gratuït per als majors de 65 anys i el preu reduït per als joves de fins a 15 anys.