Resposta al vídeo de David Astrié
Andorra la Vella atribueix a un error l'increment de les tarifes de les escoles bressol
Des del comú, però, afirmen que ja estaven al corrent de l'equivocació i que el preu 'real' de la quota mensual apareixerà reflectit en el BOPA de la setmana que ve
Després del vídeo que Demòcrates d'Andorra ha penjat aquest matí a les xarxes socials on el conseller de la minoria d'Andorra la Vella, David Astrié afirmava que els grups parlamentaris de Concòrdia i PS havien incrementat en 28 euros la tarifa mensual de les escoles bressol respecte a l'any passat, el comú de la capital ha explicat al Diari que la pujada de preus sí que estava prevista, però que han comès un error en el percentatge de descompte per als residents en diversos apartats que corresponen a activitats d'escoles bressol, lleure, esportives o culturals. Una errada, que segons expliquen, ja van detectar a principis d'any i que es corregirà en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) ordinari de la setmana vinent. A més, les famílies afectades ja estan al corrent de la situació i com a compensació, el comú no els cobrarà la tquota mensual fins al 22 de gener.
L'increment en la tarifa mensual de les escoles bressol per als residents serà, per tant, del 2,5% per jornada completa per a cada infant, una quantitat lleugerament inferior a l'IPC, que se situa en el 2,7 % interanual. Passaran d'abonar 356, 25 euros el 2025, a 363, 52 euros enguany. Això suposa una pujada de 7,27 euros en la quota mensual. I en el BOPA d'aquest 2026 - el que s'ha de rectificar- sobre l'ordinació de preus públics, la quantitat que figurava era de 384 euros, aplicant el descompte del 25% per ser resident.
El comú també afirma al Diari que aquesta nova ordinació de preus públics s'ha fet amb l'objectiu de simplificar i unificar els descomptes i bonificacions per afavorir que els residents tinguin el mateix percentatge de descompte en totes les activitats que ofereix el comú corresponent a social, esports o cultura.
En el cas dels descomptes per a un segon fill - fixats en un 45%- que Astrié també menciona en el vídeo, el comú de la capital confirma que efectivament s'ha suprimit, però que molt poques famílies s'acollien a aquesta modalitat. Això sí, expliquen que en cas que alguna família tingui dificultats econòmiques, es poden acollir a les exoneracions previstes en el reglament de prestacions socials.
El comú d'Andorra la Vella, recorda que "subvenciona el 80% del cost del servei d'escoles bressol i que el 20% restant correspon a les quotes de les famílies".