L'empleat d'Arcalís sepultat per una allau es troba a l'UCI estable
L'estació explica que la zona on estava era un lloc poc habitual d'aquest tipus de fenòmens
L'empleat de l'estació d'Ordino Arcalís sepultat per una allau ahir al matí continua ingressat a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital en estat estable, segons informa el centre. L'home estava treballant en un canó i portava localitzador, que va ajudar a trobar-lo, segons informen des de l'estació. La zona de Feixans, on es va produir l'allau que va ferir el treballador, "no és un lloc habitual d'allaus", segons expliquen des de l'estació, apuntant que "considerem que l'allau va ser greu perquè va afectar un operari, però no va ser una allau molt gran".
L'allau es va produir poc abans d'un quart de dotze del migdia i "els protocols van funcionar molt bé, ja que al cap de 10-15 minuts ja era traslladat cap a l'hospital", expliquen des d'Ordino Arcalís.
