Ferit un policia pel cop de peu d'un home controlat amb cocaïna a Sant Julià
L'arrestat es va posar violent amb els agents i es va resistit a la detenció
Un agent de policia va resultar ferit divendres a la nit a Sant Julià de Lòria després de rebre un cop de peu per part d’un home de 30 anys durant un control, segons ha fet públic el cos de seguretat avui. L’arrestat va ser controlat amb dos embolcalls amb un total de 2,32 grams de cocaïna i va "inicialment es va mostrar col·laborador", exposa la policia, però després va començar a mostrar una actitud violenta, va desobeir les indicacions dels agents i es va resistir a la detenció.
El cos de seguretat explica que a més de l’agressió a l’agent, l’home va colpejar reiteradament amb mans i peus la mampara del vehicle policial. Per aquests fets, va ser arrestat per un delicte contra la salut pública i un altre contra la funció pública.
La policia informa d'una altra detenció per possessió d'estupefaents que es va produir dissabte a la tarda a la frontera del riu Runer. L'arrestat va ser un turista de 36 anys que accedia a Andorra amb 0,49 grams de cocaïna i 10 grams de marihuana.