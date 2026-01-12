Detingut per robar articles de luxe valorats en 1.800 euros a quatre botigues
L'home no resident va ser localitzat en l'aparcament d'un establiment d'Andorra la Vella
Un home no resident de 36 anys ha detingut aquest cap de setmana a Andorra la Vella per robar en establiments de l’eix comercial de les parròquies centrals. L’arrest es va produir dissabte al vespre, després que el responsable de seguretat d’una botiga alertés els agents en detectar una actitud sospitosa, segons informa la policia aquest matí.
El sospitós va ser trobat en un aparcament exterior de la capital, on se li van trobar unes ulleres de sol sostretes i, a prop seu, sota un vehicle estacionat, es van descobrir quatre ulleres més llençades a terra. La policia va localitzar també el cotxe del presumpte lladre en el mateix aparcament i a l’interior del vehicle es van trobar diverses peces de roba i complements de marques de luxe, un perfum, dues bosses folrades, que el cos de seguretat recorda que són utilitzades habitualment per evitar els sistemes d’alarma, dos rotllos de paper d’alumini i unes tenalles.
La mercaderia té un preu de cost de 1.800 euros i procedia de quatre botigues diferents, segons indica la policia, i els articles conservaven les alarmes i etiquetes originals. El servei d'ordre explica que el detingut actuava coordinadament amb un col·laborador, que va aconseguir fugir en adonar-se de la presència policial.
L’arrestat va passar a disposició judicial diumenge a la tarda.