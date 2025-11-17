REQUISITS DE RESIDÈNCIA
Reagrupaments impossibles
Diverses associacions i fonts jurídiques alerten de famílies residents que no poden fer front al tràmit per la barrera econòmica
Lorenzo Castillo, president de Peruans a Andorra, la Creu Roja i diverses fonts consultades pel Diari van confirmar les dificultats existents per poder realitzar els tràmits inicials de reagrupament al Servei d’Immigració en no arribar als ingressos mínims mensuals requerits i que estan vinculats al salari mínim (SMI). Segons Castillo, “la reagrupació familiar és un dret humà i està establert a la Constitució”.
Fonts jurídiques properes a alguns dels casos van explicar que “no hi ha cap exempció ni casuística que contempli situacions de famílies monoparentals en risc” i que, en molts d’aquests casos, “les famílies han de buscar-se una segona feina per arribar als ingressos necessaris”, havent d’escollir entre la conciliació i la necessitat d’ingressar més diners per poder fer efectiu el reagrupament. En alguns d’aquests casos, aquestes famílies reben ajudes de Govern per part del ministeri d’Afers Socials per fer front a les despeses d’allotjament o a la compra de subministraments bàsics, però, com alerten, aquesta situació no els dona cap exempció a l’hora d’intentar reagrupar els seus fills: “Sembla que Afers Socials i Govern no estiguin connectats perquè com pot ser que no puguin saber que hi ha famílies i menors en aquesta situació?”.
“La reagrupació familiar és un dret humà i
està establert a la Constitució”
Castillo va alertar que aquests casos no son aïllats: “Rebem de manera constant alertes de famílies peruanes, però també acudeixen a nosaltres des de les comunitats argentines i colombianes”, cosa que també van confirmar des de la Creu Roja el seu director general, Jordi Ribes. Les fonts jurídiques consultades pel Diari també van assegurar que “entre els professionals ens trobem amb casos com aquests de manera recurrent i moltes vegades no sabem com ajudar, tot perquè la llei no contempla exempcions clares”.
La situació d’aquestes famílies és límit. “Estan esgotades físicament i mentalment perquè han de decidir si buscar una segona feina o reagrupar els seus fills” i els requisits són clars: una família monoparental que vulgui reagrupar un menor ha de demostrar ingressos mensuals de més de 2.400 euros, i en el cas de dos menors, gairebé 3.500 euros. La mateixa concepció de la irregularitat “genera desconfiança i desesperança” per poder expressar la situació de les persones afectades, moltes vegades “per por de perdre els ajuts, que soni el telèfon o arribi una citació per acudir al Servei d’Immigració”.
En els darrers anys, el Principat ha modificat els requisits per al reagrupament, vinculant-los a l’SMI. L’any 2022, calia acreditar el 70% del salari mínim per cada adult reagrupat i, en cas de menors d’edat, el requisit era del 40%. A partir de 2023, el Govern va endurir progressivament les condicions, incrementant els percentatges d’ingressos exigits sobre el salari mínim al 100% en adults i al 70% en menors d’edat i es van limitar els casos de reagrupament d’ascendents, restringint-los a situacions de dependència econòmica o de salut. L’any 2024, amb l’augment de l’SMI, també van pujar els llindars econòmics per reagrupar i es va consolidar la norma que el resident havia de demostrar ingressos estables i superiors al mínim per garantir la sostenibilitat familiar. Finalment, el 2025 es van actualitzar els nous requisits d’ingressos necessaris en establir-se la base del nou SMI, de 1.447,33 euros. Reagrupar un cònjuge requereix demostrar uns ingressos que doblin el sou mínim i reagrupar fills incrementa la quantitat necessària, i si puja l’SMI, aquestes quantitats també.