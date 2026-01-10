MOBILITAT
Activada la fase groga a partir d'Encamp i la Massana per la nevada al conjunt del país
L’accés a França per la RN22 i la RN320 al coll de Puymorens continuen tallats
L’episodi de neu ha obligat a activar la fase groga a la CG-2 a partir d’Encamp i a la CG-3 i CG-4 a partir de la Massana, segons ha informat Mobilitat. La mesura obliga a circular amb pneumàtics especials o equipaments d’hivern i limita la velocitat màxima a 60 km/h en aquests trams. L’accés a França per la RN22 continua tallat, així com la RN320 al coll de Puymorens, que roman tancat. Les autoritats insisteixen a disminuir la velocitat, especialment en trams inclinats, evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat per garantir una circulació segura en una jornada marcada per les condicions adverses.
La nevada és generalitzada a tot el país, amb gruixos de neu nova que superen els 50 centímetres als cims. S’han registrat acumulacions de 13 centímetres a la Central hidroelèctrica de FEDA i de fins a 53 centímetres a les Fonts d’Arinsal. A la Tossa d’Espiolets, en canvi, només s’ha mesurat un centímetre de neu a causa del fort vent, amb ràfegues que han arribat als 138 km/h, fet que indica la presència de plaques de vent als vessants est i sud.
El flux de nord-oest, carregat d’humitat, manté precipitacions importants al nord del país al llarg del dia, mentre que al sud la nevada anirà perdent intensitat i s’obriran algunes clarianes. Tot i això, el vent continuarà sent intens arreu fins a la nit, moment en què es preveu la finalització de l’episodi.
La policia ha informat que hi ha agents de seguretat ciutadana i de seguretat viària desplegats en diversos punts de la xarxa viària per regular el trànsit i garantir la seguretat dels conductors.
Fase groga a tot el país ahir a la nit
L'episodi se suma a les complicacions registrades ahir al vespre i durant la nit, quan la intensificació de la neu va dificultar el trànsit en diversos punts del país i va obligar a activar la fase groga a tota la xarxa viària.