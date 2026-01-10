MOBILITAT

Activada la fase groga a partir d'Encamp i la Massana per la nevada al conjunt del país

L’accés a França per la RN22 i la RN320 al coll de Puymorens continuen tallats

Imatge del Pas de la Casa avui arran de la nevada

Imatge del Pas de la Casa avui arran de la nevada

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

L’episodi de neu ha obligat a activar la fase groga a la CG-2 a partir d’Encamp i a la CG-3 i CG-4 a partir de la Massana, segons ha informat Mobilitat. La mesura obliga a circular amb pneumàtics especials o equipaments d’hivern i limita la velocitat màxima a 60 km/h en aquests trams. L’accés a França per la RN22 continua tallat, així com la RN320 al coll de Puymorens, que roman tancat. Les autoritats insisteixen a disminuir la velocitat, especialment en trams inclinats, evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat per garantir una circulació segura en una jornada marcada per les condicions adverses.

La nevada obliga a activar la fase groga a diversos punts del Principat

La nevada obliga a activar la fase groga a diversos punts del Principat

La nevada és generalitzada a tot el país, amb gruixos de neu nova que superen els 50 centímetres als cims. S’han registrat acumulacions de 13 centímetres a la Central hidroelèctrica de FEDA i de fins a 53 centímetres a les Fonts d’Arinsal. A la Tossa d’Espiolets, en canvi, només s’ha mesurat un centímetre de neu a causa del fort vent, amb ràfegues que han arribat als 138 km/h, fet que indica la presència de plaques de vent als vessants est i sud.

Imatge del Pas de la Casa avui arran de la nevada.

Imatge del Pas de la Casa avui arran de la nevada.

El flux de nord-oest, carregat d’humitat, manté precipitacions importants al nord del país al llarg del dia, mentre que al sud la nevada anirà perdent intensitat i s’obriran algunes clarianes. Tot i això, el vent continuarà sent intens arreu fins a la nit, moment en què es preveu la finalització de l’episodi.

La policia ha informat que hi ha agents de seguretat ciutadana i de seguretat viària desplegats en diversos punts de la xarxa viària per regular el trànsit i garantir la seguretat dels conductors.

Fase groga a tot el país ahir a la nit

L'episodi se suma a les complicacions registrades ahir al vespre i durant la nit, quan la intensificació de la neu va dificultar el trànsit en diversos punts del país i va obligar a activar la fase groga a tota la xarxa viària.

Imatge d'Encamp ahir a la nit per la nevada.

Imatge d'Encamp ahir a la nit per la nevada.

tracking