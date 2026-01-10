Successos
Xoc entre dos vehicles a la rotonda del quilòmetre zero
L’accident ha tingut lloc a les 9:40 hores, només ha causat danys materials i ha afectat el trànsit durant una estona
Dos vehicles han col·lidit aquest matí a la rotonda del quilòmetre zero en un accident que, finalment, només ha provocat danys materials. La policia ha rebut l’avís a les 9.40 hores, inicialment amb la possibilitat que hi hagués algun ferit. Un cop desplaçats els serveis corresponents al lloc dels fets, s’ha confirmat que no hi havia persones ferides com a conseqüència del xoc. L’accident ha provocat afectacions puntuals al trànsit a la zona mentre s’han dut a terme les tasques necessàries.
L'incident s’ha produït en una jornada marcada per complicacions a la xarxa viària del país a causa de la nevada. Algunes carreteres presenten una circulació especialment complicada, fet pel qual les autoritats demanen prudència als conductors i adaptar la conducció a les condicions de la via.