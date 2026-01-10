NEVADA GENERALITZADA AL PAÍS
Més de 25 cm de neu a Encamp obliguen a limitar l'esquí i a suspendre el servei del Funicamp
Les condicions meteorològiques han obligat a limitar l’activitat a les cotes baixes de l’estació de Grandvalira
El comú d’Encamp ha informat aquest dissabte de les afectacions provocades per la intensa nevada que ha caigut a la parròquia, amb acumulacions que superen els 25 centímetres en alguns punts. Les condicions meteorològiques han obligat a limitar l’activitat d’esquí a les cotes baixes de l’estació de Grandvalira, mentre que les zones fora pista presenten un risc elevat d’allaus, amb nivells situats entre el 3 i el 4, segons Protecció Civil i el Servei Meteorològic. Davant d’aquesta situació, es fa una crida a seguir estrictament les indicacions del servei.
El fort vent i el temporal de neu han comportat el tancament del Funicamp per motius de seguretat, especialment a les zones altes. Tot i això, el Funibus funciona amb normalitat per garantir la connexió amb el bus de l’estació fins a Grau Roig, amb parada davant del mateix Funicamp, per facilitar la mobilitat dels usuaris.
Des de la matinada, els serveis comunals de neteja treballen de manera intensiva per assegurar la circulació i l’accessibilitat a la vila d’Encamp. El comú ha explicat que s’estan seguint els protocols habituals en episodis de neu i que, progressivament, s’arribarà a tots els carrers. En aquest sentit, s’ha destacat la importància de la col·laboració ciutadana, tant en la neteja de voravies com en la conducció prudent, en una jornada marcada per una nevada excepcional a la parròquia.
Si bé al Pas de la Casa aquestes situacions són habituals, a Encamp no és freqüent veure una nevada d’aquesta intensitat. El comú anima la població a gaudir-ne amb precaució i a sumar esforços per retirar la neu, en una jornada en què “tothom ha de treure pala”.