Transport
El mal temps obliga a desviar els vols de l'aeroport d'Andorra-la Seu a Lleida
Els passatgers han estat traslladats amb autocar fins a Andorra
El mal temps ha obligat a desviar els vols que havien d'aterrar a l'aeroport d'Andorra-la Seu a Lleida, segons ha informat la companyia Air Nostrum. Els passatgers han estat traslladats amb autocar fins a Andorra, apunta la companyia.
El vol que sortia de Palma a les 10.15 hores, ha volat fins a Coll de Nargó i allà els pilots han decidit canviar la trajectòria i aterrar a l'aeroport de Lleida Alguaire, arribant a les 11.40 hores. El vol de la tarda, procedent de Madrid, ha sortit a les 3 i ha acabat aterrant a Lleida a les 4.25 hores, després de fer mitja volta a Oliana.
Els passatgers que feien el vol a la inversa també s'han hagut de moure. Els que anaven a Palma han sortir des de Lleida, mentre que els que viatjaven a Madrid han hagut de ser traslladats amb bus fins a Barcelona, des d'on sortiran direcció l'aeroport de Barajas.
Les desviacions coincideixen amb l'episodi de fortes nevades i vent que afecta Andorra i la zona dels Pirineus des d'avui, i que s'allargarà fins diumenge.