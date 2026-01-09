Economia
Francesos afectats per la fallida d'Assegurances Generals demanaran ajuda a Macron
El col·lectiu denuncia que el valor real dels actius immobiliaris d’AGA podria haver estat infravalorat, deixant un dèficit de més de 30 milions d’euros
El col·lectiu d’afectats francesos per la fallida d’Assegurances Generals (AGA), la companyia andorrana d’assegurances liquidada el desembre del 2019, prepara l’enviament d’una carta oficial al president francès, Emmanuel Macron, en la seva qualitat de Copríncep d’Andorra. Segons informa el mitjà francès La Dépeche, la iniciativa sorgeix després de més de cinc anys de silenci institucional i manca de respostes clares sobre una liquidació que consideren “opaca” i “injustificada”.
El Groupement de Défense des Créanciers d’AGA, que agrupa desenes de petits inversors —principalment francesos— pretén implicar l’alt mandatari en un cas que consideren d’interès públic i institucional. El col·lectiu denuncia que "la liquidació es va fer de forma precipitada" i que "el valor real dels actius immobiliaris d’AGA podria haver estat infravalorat, deixant un dèficit de més de 30 milions d’euros". A més, lamenten que molts creditors "no han pogut ni tan sols recuperar part de la seva inversió".
Els promotors de la carta esperen que Macron utilitzi el seu rol institucional a Andorra per reclamar explicacions al govern andorrà i garantir una auditoria independent sobre la gestió i el procés de liquidació. L’objectiu és, segons els afectats, “fer la llum sobre un procés que ha perjudicat greument centenars de famílies” i obrir la porta a una possible reparació.
