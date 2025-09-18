SEGONA ASSEMBLEA DE CREDITORS
La propietat vol saldar el deute
Els titulars d’Assegurances Generals posen sobre la taula una oferta per cobrir el 100% dels diners que es van perdre amb la fallida
Els antics propietaris d’Assegurances Generals i de Carlemany han proposat assumir el 100% del deute acumulat arran de la fallida de les empreses el 2019, de manera que els prop de 500 afectats puguin recuperar íntegrament els diners. La iniciativa la va exposar l’advocat dels fallits durant la segona assemblea de creditors, celebrada ahir. La proposta haurà de ser analitzada pel tribunal i, si escau, sotmesa al vot dels creditors, que tindran l’última paraula. De moment, però, no s’han concretat ni el mecanisme de l’operació ni l’origen dels fons amb què es vol fer front al deute.
La feina per vendre els béns embargats continua i des de la darrera reunió, al març, s’han subhastat diversos béns embargats, però el forat econòmic continua sent molt gran: el deute total s’enfila fins als 82,5 milions d’euros, mentre que els actius disponibles només arriben als 52,4 milions, la qual cosa deixa un dèficit superior als 30 milions, sempre que tots els béns es venguin, com a mínim, a preu de mercat.
Els fallits prendran accions legals contra el poup de canillo
Un dels punts clau són els 23 terrenys de Canillo, de prop de 300.000 metres quadrats. La justícia els ha valorat en 21 milions, mentre que els intervinguts els xifren en gairebé 68 milions. Aquesta discrepància obliga, per llei, a fer un peritatge judicial que en fixarà el valor definitiu. El procés es complica encara més perquè els antics propietaris han presentat un recurs contra el nou POUP de Canillo, que limitaria l’edificabilitat d’algunes parcel·les i, per tant, el seu preu de mercat.
Pel que fa a la resta d’actius, s’han subhastat 14 immobles per un import de 3,5 milions, però encara hi ha 56 propietats pendents de venda, valorades en uns 15,7 milions. Cinc d’aquestes ja estan en procés de subhasta, però tres s’han suspès momentàniament perquè els fallits han presentat ofertes d’adquisició pel 100% del valor taxat. Sobre aquesta pràctica es va preguntar a l’assemblea i es va consultar als creditors si volen acceptar aquest tipus d’ofertes –entre el 90% i el 100% del preu fixat– encara que això impliqui renunciar a les subhastes i, per tant, a la possibilitat d’obtenir un preu superior. Després de la votació es va decidir mantenir el sistema de subhastes perquè no es va arribar al mínim dels vots (60%) requerits segons la llei per fer el canvi.
A banda, segueix en marxa la liquidació de la participació en una asseguradora búlgara, que previsiblement tindrà un valor zero, ja que la resta d’accionistes de la companyia no estarien oberts a la proposta, així com un exequàtur per localitzar i recuperar actius dels antics dirigents a Espanya. La següent assemblea tindrà lloc l’any vinent.
Causes obertes
En l’àmbit penal, continuen les diligències contra antics directius d’Assegurances Generals per falsedat documental i per frustració de procediments executius de cobrament. La instrucció ha posat en relleu que, malgrat l’embargament, algun responsable va arribar a gastar fins a 200.000 euros, però es van poder recuperar els diners.
Pel que fa a les querelles contra l’administrador judicial, Jordi Torrelles, i contra un perit, al qual acusaven de valorar a la baixa les propietats, han estat arxivades, tot i que els exdirigents de l’asseguradora han presentat un recurs per aquesta segona.
Queixes dels creditors
Durant l’assemblea, alguns creditors van mostrar el seu malestar per la manca d’informació i la lentitud del procés, i van posar en dubte que les subhastes s’estiguin gestionant de manera prou àgil i transparent. L’administració judicial, per contra, va defensar la seva actuació i va insistir que en cap cas s’estan malvenent béns, sinó que es treballa amb valoracions ajustades al mercat i amb la informació necessària per mantenir els afectats al corrent.
MÉS DE CINC ANYS DES DE LA FALLIDA I 500 AFECTATS
Els més de 500 afectats, entre assegurats i creditors, difícilment podran recuperar tots els diners. Les previsions apunten que els titulars de pòlisses podrien recuperar entre un 40% i un 60% del capital, mentre que els crèdits ordinaris només es compensarien en un 20% o 30%, tal com van explicar a la primera assemblea.