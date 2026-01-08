Experiment
Una vuitantena de professionals participen en el Simulacre Nacional d’Allaus al sector del Cubil
L’exercici ha posat a prova la coordinació operativa i ha estrenat un nou Centre de Comandament Avançat
El sector del Cubil, a Grau Roig, Encamp, ha estat aquest dijous l’escenari del Simulacre Nacional d’Allaus, que ha reunit una vuitantena de professionals de diversos cossos d’emergència del país. La jornada ha servit per posar a prova els procediments, eines i tècniques de rescat davant una emergència per allau dins d’un domini esquiable, i per avaluar la coordinació entre els actors implicats, tant dins com fora del perímetre de les estacions d’esquí.
Una de les principals novetats d’aquesta edició ha estat la posada en marxa del Centre de Comandament Avançat, coordinat per Protecció Civil i Bombers, que ha permès gestionar operativament la resposta sobre el terreny i fer-ne el seguiment en temps real. Aquesta estructura facilitarà, en situacions reals, la presa de decisions estratègiques per part dels màxims responsables i autoritats des del centre de comandament principal.
L’activitat ha estat organitzada pel departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències i el de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments del Ministeri de Justícia i Interior, amb la col·laboració dels pisters de Pal i Arinsal. També hi han participat efectius de Bombers, policia, banders, SUM, Creu Roja, Servei Meteorològic Nacional, pisters de totes les estacions d’esquí i representants d’Andorra Recerca i Innovació.
El simulacre s’ha iniciat amb una sessió teòrica al Coll de la Botella, on s’han revisat casos d’accidents per allau a Andorra i repassat els protocols d’actuació segons el grau de l’emergència. A continuació, els participants s’han traslladat al sector del Cubil, on s’ha escenificat una allau amb diverses persones implicades. L’exercici ha activat la resposta dels pisters, bombers (amb unitats especialitzades), serveis sanitaris, Policia de muntanya i Banders, que han dut a terme accions de recerca, rescat, triatge, atenció mèdica i investigació.
L’objectiu de la jornada ha estat reforçar la preparació tècnica, millorar la capacitat de resposta en situacions reals i fomentar la col·laboració interinstitucional. A més, ha servit com a espai per a l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques entre tots els cossos operatius implicats en la gestió d’accidents per allaus.
