Emergències
Drons que transporten fins a 100 quilos per a rescats
El Roc del Quer ha estat l'escenari escollit per fer el simulacre
El Roc del Quer és l'escenari escollit per fer proves que testin la capacitat que tenen drons d'alta potència de transportar material de rescat. El simulacre, que s'ha fet aquest matí, no només és pioner en la seva àrea, sinó que servirà per fer operacions en climes i situacions més extremes. La maquinària és capaç, o això estan valorant, de carregar fins a 100 quilograms.
Andorra ha estat l'escenari escollit per la seva regulació més flexible en el pilotatge de drons i per les condicions de muntanya que ofereix. En l'acte també han estat presents Protecció Civil i bombers. Aquests últims no descarten fer ús d'aquest tipus de maquinària un cop estigui establerta per al rescat de persones.