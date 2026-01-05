Balanç
FEDA Cultura tanca el 2025 amb més de 9.000 assistents
A més, el Museu de l'Electricitat, que l'any passat va rebre gairebé 5.600 visitants, tancarà durant una temporada el 2026 perquè prepara una reforma integral de l'equipament
Les activitats impulsades per FEDA Cultura durant el 2025 han sumat 9.122 assistents, una xifra que, malgrat representar una disminució del 12,4% respecte al 2024, consolida aquest exercici com el segon millor any de la sèrie històrica.
El MW Museu de l’Electricitat ha rebut 5.574 visitants, que han pogut visitar l’exposició permanent i dues mostres temporals: Una mirada sostenible, amb les imatges premiades del concurs fotogràfic de FEDA, i carbó vegetal: l’or negre dels pobres, una proposta del fotògraf Pascal Maitre en col·laboració amb l’Ambaixada de França. A més, el Camí hidroelèctric d’Engolasters, d'Encamp, ha marcat un nou màxim amb 2.590 assistents, un 9% més que l’any anterior, impulsat per activitats com les Nits d’Estiu o les propostes dinamitzades amb el comú d’Escaldes-Engordany.
En l’àmbit educatiu, les activitats de FEDA Cultura han arribat a 2.805 escolars, repartits entre el museu, que ha rebut 1.463 persones, el camí hidroelèctric -384- i accions als centres escolars, on hi han participat 958. En total, s’han realitzat 57 activitats obertes al públic, com visites comentades, jornades de portes obertes i tallers familiars, amb 1.782 participants, dels quals 171 han pres part en vuit tallers creatius relacionats amb energia i sostenibilitat.
Transformació total del museu durant el 2026
El 2026 serà un any clau per a FEDA Cultura. El Museu de l’Electricitat tancarà temporalment per iniciar una reforma integral, centrada en la millora de l’accessibilitat i les instal·lacions, en el marc d’una transformació museogràfica iniciada el 2025. Malgrat el tancament físic, l'empresa elèctrica mantindrà una presència activa al territori a través del Camí hidroelèctric, activitats escolars i accions descentralitzades.