Un estudi situa Andorra com el segon país més segur del món
El Principat ha obtingut una puntuació de 84,8 sobre 100
Un estudi torna a situar Andorra com un dels països més segur del món. L'índex, fet per l'empresa sèrbia Numbeo, especialista en base de dades i estadística de qualitat de vida, situa a Andorra com el segon estat més segur del món dels 150 països analitzats, només per darrere dels Emirats Àrabs Units, amb una puntuació de 86,03, i que ha augmentat un punt i mig respecte l'any passat. Andorra ha obtingut una puntuació de 84,8 sobre 100. Pel que fa a Europa, Andorra repeteix com a estat més segur del continent, seguit per l'illa de Man (79,12) i Estònia (76,76). L'estudi situa França com el país més insegur d'Europa i el 114è del món, amb un índex de criminalitat de 55,85, i Espanya en el número 26 del continent i el 50è del món, amb un índex de criminalitat de 37,59.
L'anàlisi compara dades de centenars de països aportades per residents i usuaris de tot el món. Andorra obté un índex de criminalitat de 15,20, molt similar al de Qatar (15,22), que és el tercer país més segur del món, però molt per sobre del segon país més segur d'Europa, l'illa de Man, on l'índex és del 20,88.
Andorra Business destaca que el reconeixement "arriba en un moment en què les estadístiques de percepció de la criminalitat, incloent-hi robatoris, delictes violents i preocupacions per la seguretat personal, són considerades eines clau per a viatgers, inversors i famílies que valoren entorns estables i segurs".