Un estudi situa Andorra com el país més segur del món

Un estudi torna a situar Andorra com el país més segur del món. L'índex, fet per l'empresa sèrbia Numbeo, especialista en base de dades i estadística de qualitat de vida, situa al Principat com l'estat més segur del món dels 146 països analitzats. Andorra ha obtingut una puntuació de 84,7 sobre 100, i l'estudi destaca que "l'enfocament del país en el turisme, les compres lliures d'impostos i les estacions d'esquí contribueixen a la seva seguretat i estabilitat general". L'informe analitza Andorra a través de diferents barems, d'entre els que destaca "una economia sòlida, una taxa de delinqüència pràcticament nul·la i la segona esperança de vida més alta del món".

Emirats Àrabs Units i Qatar conformen el podi

Els Emirats Àrabs Units i Qatar conformen el podi, amb puntuacions de 84,5 i 84,2 punts respectivament. Taiwan i Oman completen els primers cinc llocs. A l'altra banda de l'índex s'hi troben països com Veneçuela, identificat com el país més perillós del món per l'empresa Numbeo, seguit de Papua Nova Guinea, Haití i l'Afganistan.