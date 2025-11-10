Implicació social
Govern pagarà 100 euros diaris a tots aquells que participin en l'assemblea ciutadana
Les sessions de treball es faran els dies 13, 14 i 15 de gener del 2026 i estaran formades per persones representatives dels sectors i col·lectius socials d'Andorra
Aquesta setmana s’ha obert el termini per inscriure’s a l’assemblea ciutadana, la segona fase del procés participatiu “Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia”, impulsat per Govern, Consell General i els comuns amb la participació de la ciutadania. La decisió es va prendre dilluns en la reunió del comitè rector, que també va definir el calendari dels pròxims mesos d’aquest procés de reflexió col·lectiva sobre els reptes de futur del país.
L’assemblea estarà formada per una cinquantena de persones majors d’edat, representatives dels diversos sectors i col·lectius socials. Les sessions de treball es faran els dies 13, 14 i 15 de gener del 2026, de les 15 a les 21.30 hores. Les persones participants rebran 100 euros per dia com a compensació per la seva dedicació.
Des del comitè rector s’ha destacat que es tracta d’una oportunitat per contribuir directament a dissenyar el futur d’Andorra, i s’ha fet una crida a participar-hi per garantir que totes les veus siguin escoltades.
El retorn dels resultats està previst abans d’acabar el primer trimestre del 2026. Les inscripcions es poden fer en línia, i d’entre totes les persones apuntades se’n farà una selecció representativa. Per a més informació, es pot contactar amb el departament de Participació Ciutadana al 875700 o al correu de Govern.