Prevenció i seguretat
Govern treballa per endurir la normativa contra incendis en establiments públics
En la taula de l'oci nocturn ja es va acordar fer controls específics respecte a l'ús de la pirotècnica en locals
El Govern d'Andorra treballa per "modernitzar i endurir" la normativa que regula la prevenció i lluita contra incendis en establiments públics, i que data del 1978. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que "hem constituït una taula de treball amb el cos de bombers i el departament de seguretat industrial per actualitzar la normativa", i ha mencionat que en aquesta taula de treball "també estan inclosos els comuns i els propietaris dels locals d'oci nocturn". Casal ha apuntat que "volem ser més restrictius", i ha mencionat la voluntat de fer més controls dels que ja es duen a terme ara.
NACIONAL
Bengales als locals d’oci d’Andorra
Joan Ramon Baiges
En la taula de l'oci nocturn, celebrada el desembre passat, ja es va acordar fer controls específics respecte a l'ús de la pirotècnica en locals. Però també es va acordar anar més enllà i establir una regularització "molt més global, enfocada a garantir la seguretat de les persones". Casal ha mencionat que els treballs "s'allargaran uns mesos per fer l'actualització el més acurat possible".