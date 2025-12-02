Duana
Els ingressos del tabac augmenten un 193,7% al novembre
La xifra de recaptació de la duana ha estat de 19,8 milions
Els ingressos a la duana fruit de la importació de tabac han augmentat un 193,7% al novembre, situant-se en 8.613.569,63 euros. Es tracta d’una xifra notablement superior a la registrada el mateix mes de l’any passat, quan va ser de 2,9 milions. La recaptació acumulada des del gener es queda en 82.518.302,93 euros, un descens del 23% respecte al mateix període de l’any anterior. Les entrades per begudes se situen en 772.611,34 euros, un 2,4% menys que ara fa un any. L’acumulat és de 8,1 milions, amb un lleuger augment del 2,1%, respecte al mateix període de l’any passat.
La recaptació general de la duana el mes passat va ser de 19,89 milions d’euros, una xifra que suposa un augment del 45,6%, respecte al novembre del 2024, quan va ser de 13,6 milions. Tot i l'augment mensual, l'acumulat continua sent negatiu en comparació a l'any anterior. La xifra es queda en 203,5 milions d'euros, que representa una davallada del 9% respecte a l'any anterior.
En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, els ingressos han ascendit fins als 3,9 milions d’euros, un 1,3% menys que el novembre del 2024, deixant l’acumulat en 50,2 milions, amb un lleuger descens del 0,8%. Les d’altres mercaderies van a l’alça i han arribat als 6,5 milions. L’acumulat és de 62,5 milions d’euros, un 10,5% superior al del 2024.
