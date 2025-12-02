Duana

Els ingressos del tabac augmenten un 193,7% al novembre

La xifra de recaptació de la duana ha estat de 19,8 milions

La duana del riu Runer.

La duana del riu Runer.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els ingressos a la duana fruit de la importació de tabac han augmentat un 193,7% al novembre, situant-se en 8.613.569,63 euros. Es tracta d’una xifra notablement superior a la registrada el mateix mes de l’any passat, quan va ser de 2,9 milions. La recaptació acumulada des del gener es queda en 82.518.302,93 euros, un descens del 23% respecte al mateix període de l’any anterior. Les entrades per begudes se situen en 772.611,34 euros, un 2,4% menys que ara fa un any. L’acumulat és de 8,1 milions, amb un lleuger augment del 2,1%, respecte al mateix període de l’any passat.

La recaptació general de la duana el mes passat va ser de 19,89 milions d’euros, una xifra que suposa un augment del 45,6%, respecte al novembre del 2024, quan va ser de 13,6 milions. Tot i l'augment mensual, l'acumulat continua sent negatiu en comparació a l'any anterior. La xifra es queda en 203,5 milions d'euros, que representa una davallada del 9% respecte a l'any anterior.

En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, els ingressos han ascendit fins als 3,9 milions d’euros, un 1,3% menys que el novembre del 2024, deixant l’acumulat en 50,2 milions, amb un lleuger descens del 0,8%. Les d’altres mercaderies van a l’alça i han arribat als 6,5 milions. L’acumulat és de 62,5 milions d’euros, un 10,5% superior al del 2024.

tracking