EDUCACIÓ
Dotze aprovats a l’edicte de professor i sis aspirants queden amb reserva de plaça
El concurs posa punt final a la cobertura de 26 llocs de docents de català i ciències socials
L’edicte extern convocat pel ministeri d’Educació per cobrir sis places de professor (quatre de llengua catalana i dos de ciències socials) ha acabat aquest mes de desembre amb dotze candidats aptes que han superat totes les fases del procés, la darrera de les quals ha estat l’examen psicotècnic. Els sis aspirants amb millor puntuació són els que ja tenen assegurada la condició de funcionari mentre que sis més queden amb reserva de plaça i, tal com estableix la Llei de la funció pública, “en el supòsit que es produeixi una o més vacants en els divuit mesos següents a la finalització del procés selectiu, els candidats amb millor qualificació que hagin superat el procés selectiu però no hagin obtingut plaça poden aspirar a una plaça del mateix lloc de treball i nivell de classificació professional”. Concretament, han estat vuit els professionals que han superat tota l’avaluació de professor de llengua catalana, amb quatre places en joc i, per tant, hi ha quatre places atorgades i quatre més que resten pendents. Els quatre aprovats restants són del concurs de ciències socials, on es jugaven dues places i, per tant, també queden meitat i meitat: dos apirants consoliden un lloc de feina fix i els altres dos queden en reserva.
La llei estableix que la reserva de plaça té una durada de 18 mesos
Aquest darrer concurs es va posar en marxa a l’octubre amb un total de 22 aspirants i s’arrossegava des del curs anterior, quan es van convocar els dos processos interns (els quals estaven destinats a personal adscrit a l’administració i a interins d’Educació de llarga durada). Finalitzades les dues convocatòries, s’havien cobert vint de les vint-i-sis places ofertes i les sis que faltaven són les que es van oferir en el primer dels edictes obert a persones que complien els requisits de formació però eren aliens a qualsevol administració del país. Aquestes darreres places eren per cobrir essencialment funcions de docent a l’àrea de Formació Andorrana, professors adscrits al ministeri que imparteixen català i ciències socials en centres educatius del sistema espanyol i francès i també a persones adultes. Només una és per a l’escola andorrana, concretament de català per al centre de segona ensenyança d’Encamp. Els candidats amb millor puntuació són els que poden escollir destí en primer terme.
La convocatòria fa part del projecte del ministeri d’Educació per consolidar places ocupades per professorat interí però que són de caràcter estructural. Una iniciativa que va arrencar l’any 2016 i des de llavors s’han reconvertit en fixes més d’un centenar de places a través dels diferents edictes convocats.