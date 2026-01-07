Habitatge
Casal defensa que Govern "no ha deixat mai ningú al marge" en relació al cas de la mare desnonada
El ministre portaveu ha defensat "l'atenció personalitzada" en casos com aquest
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha defensat, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, que el Govern d'Andorra "no ha deixat mai ningú al marge" en relació amb el cas de la mare desnonada. "En casos d'extrema delicadesa com aquest, el Govern sempre estarà atent i donant ajuda personalitzada", ha apuntat Casal, defensant que s'ha trobat una solució temporal per la mare, que ara està a l'Arca d'Aixovall, i que a Andorra "tenim sort de tenir un tracte personalitzat i un servei de màxima qualitat" en casos com aquest.
