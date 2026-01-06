BALANÇ
Les estacions d'esquí tanquen el Nadal amb el millor registre dels últims sis anys
Grandvalira Resorts supera els 336.000 dies d’esquí gràcies a les bones condicions de neu i a una elevada afluència d’esquiadors
Les estacions de Grandvalira Resorts han registrat molt bones ocupacions durant les vacances de Nadal, amb més de 336.000 dies d’esquí acumulats entre el 24 de desembre i el 6 de gener. La xifra supera lleugerament la de l’hivern passat, fins ara el millor Nadal des de la temporada 2019-2020, i converteix el d’enguany en el millor període nadalenc dels últims sis anys.
Les bones condicions de neu han estat un dels factors clau d’aquest balanç positiu. Durant el període de vacances, Grandvalira ha ofert una mitjana de més de 190 quilòmetres esquiables, amb gruixos de neu de fins a 80 centímetres. Per la seva banda, Pal Arinsal i Ordino Arcalís han operat al 100% de les pistes i remuntadors, amb gruixos màxims de fins a 100 i 135 centímetres, respectivament, una situació que no es donava des de feia anys.
El dia de més afluència als dominis esquiables del país va ser el 29 de desembre, amb un total de 34.523 esquiadors, la xifra més elevada registrada en una sola jornada des que totes les estacions del país operen sota el paraigua de Grandvalira Resorts, a partir de la temporada 2022-2023. Aquell dia, Grandvalira va acollir 25.412 esquiadors, Pal Arinsal 6.088 i Ordino Arcalís 3.023, tot i que aquesta darrera estació va assolir el seu màxim el 28 de desembre amb 3.348 visitants.
NACIONAL
Les estacions obren el 100% de pistes per Cap d’Any
Redacció
La direcció de Grandvalira Resorts fa un balanç molt positiu tant pel nivell d’ocupació com per l’estat de la neu. Segons el director de màrqueting, David Ledesma, les condicions han estat “del tot extraordinàries” per a l’època de la temporada. A més, la bona afluència registrada fins ara i el ritme de reserves permeten encarar els mesos de gener i febrer amb perspectives optimistes, a l’espera que les condicions meteorològiques continuïn sent favorables.
Les activitats nadalenques organitzades per les estacions també han tingut una bona acollida. Les baixades de torxes i llumetes a Soldeu, el Pas de la Casa i, com a novetat, a Pal Arinsal, així com la cavalcada dels Reis Mags al Pas de la Casa, han estat algunes de les propostes més destacades. Paral·lelament, els serveis de restauració, les escoles d’esquí i les activitats d’après-ski han funcionat a ple rendiment durant tot el període de vacances.