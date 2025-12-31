TURISME
Les estacions obren el 100% de pistes per Cap d’Any
Les estacions d’esquí afronten el Cap d’Any amb totes les pistes i instal·lacions obertes gràcies a les importants nevades dels darrers dies. Grandvalira disposa de més de 190 quilòmetres esquiables amb pràcticament el 100% de les pistes operatives, Pal Arinsal manté oberts els seus 63 quilòmetres i Ordino Arcalís presenta gruixos que superen àmpliament el metre, amb màxims de fins a 135 centímetres.
Les bones condicions de neu han permès obrir pistes emblemàtiques, com la Capa, a Arinsal, la pista negra amb més desnivell del Principat, així com totes les zones de freeride d’Ordino Arcalís. La previsió meteorològica apunta, a més, jornades assolellades i temperatures suaus durant els pròxims dies.
Les bones condicions han permès obrir pistes emblemàtiques
Les estacions completen l’oferta amb activitats nadalenques i familiars, com ara les tradicionals baixades de torxes i llumetes a Soldeu, Pal Arinsal i el Pas de la Casa, que culminaran amb l’arribada dels Reis d’Orient.
Els dominis reforcen les propostes complementàries fora de pistes, amb activitats com trineus, raquetes de neu, tirolines i pistes nocturnes, així com una àmplia oferta gastronòmica i d’après-ski, amb L’Abarset com un dels principals pols d’atracció per acomiadar l’any.