Els residents de Veneçuela a Andorra convoquen una concentració per a demà
La trobada serà a les 17 hores a la plaça Príncep Benlloch per compartir opinions arran de l'arrest de Maduro
L’AREVPA (Associació de Residents Veneçolans a Andorra) ha convocat una concentració demà a les 17 hores a la plaça Príncep Benlloch d'Andorra la Vella amb l’objectiu d’intercanviar opinions i reflexionar sobre la situació política actual de Veneçuela, arran de les informacions i el debat internacional generat al voltant de la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. El president de l'entitat, Reinaldo Márquez, ha remarcat que no es tracta ni d’una manifestació ni d’una mobilització, sinó d’una reunió oberta i pacífica per compartir punts de vista entre els residents veneçolans al Principat sobre el moment polític que viu el seu país.
