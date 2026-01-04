CONFLITE INTERNACIONAL
Expectació i por entre els veneçolans a Andorra per la situació política
La detenció del president sudamericà i la seva dona en una operació militar dels Estats Units sacseja la comunitat resident al Principat
La detenció del president veneçolà, Nicolás Maduro, i de la seva esposa, Cilia Flores, en una operació militar dels Estats Units, que va incloure bombardejos contra les principals instal·lacions militars de Caracas, va ser rebuda ahir amb expectativa, prudència i preocupació per part de la comunitat veneçolana resident a Andorra. L’acció, executada ahir de matinada, va generar confusió i angoixa entre els residents al Principat, que van intentar contactar amb familiars al país enmig de talls informatius i d’una manca inicial de comunicació oficial des de Veneçuela.
“No hi ha res a celebrar. Estem a l’expectativa i molt preocupats pels familiars que tenim allà”, va explicar al Diari Reinaldo Márquez, president de l’Associació de Residents i Empatitzants de Venezuela al Principat d’Andorra. Márquez va relatar que, des de primera hora del dia, els més de cinquanta membres de l’entitat –en un col·lectiu que supera el centenar de persones al país– van intentar contactar amb les seves famílies a Veneçuela enmig de grans dificultats de comunicació i d’una absència gairebé total d’informació oficial durant les primeres hores.
La comunitat resident al país no lamenta cap víctima familiar de moment
“Al principi només sabíem el que ens explicaven per telèfon, amb sons de fons, perquè no hi havia notícies a les televisions. Tot era molt confús”, va afirmar. Amb el pas del dia, però, els contactes es van anar restablint i, segons Márquez, la majoria de les famílies van poder confirmar que no hi havia hagut incidents greus als carrers i que els seus parents es trobaven bé. “Ens han dit que tot va passar de matinada, quan pràcticament no hi havia gent al carrer. De moment, no ens consta cap familiar ferit ni cap víctima propera”, va afegir.
Malgrat això, l’impacte emocional va ser evident. “És clar que la notícia ens ha colpit. No es pot negar que hi ha una certa alegria personal en veure que cau un règim que considerem injust, però això queda totalment en segon pla quan hi ha bombes, avions i la possibilitat de víctimes innocents”, va subratllar Márquez. Des de l’associació, segons va explicar, el missatge que es va transmetre entre els membres va ser clar: ni celebrar ni alarmar-se, a l’espera d’informació confirmada i de veure com evolucionaven els esdeveniments.
Amb la situació encara oberta i amb informacions sovint contradictòries, la comunitat veneçolana a Andorra va tancar el dia amb una idea compartida: esperar. “Tenim molta expectativa sobre què passarà ara. El més important és que les nostres famílies estiguin bé. La resta vindrà després”, va concloure Márquez. En paral·lel, l’associació no descarta reunir-se en els pròxims dies per avaluar l’evolució dels esdeveniments, sempre amb la prudència que, segons insisteixen, exigeix un episodi d’una dimensió encara difícil de calibrar.
Aquest clima d’incertesa també es va estendre a les intencions reals dels Estats Units i del president Donald Trump. “No sabem quins són els interessos reals de Trump en aquesta operació. Ell parla de llibertat, però la història ens ha ensenyat que sovint hi ha interessos polítics i econòmics al darrere que desconeixem”, va afirmar el president de l’entitat veneçolana a Andorra. “Democràticament, una entrada per la força mai està bé. Per això insistim que cal ser prudents i esperar per a veure com van desenvolupant-se els esdeveniments.”, va remarcar.