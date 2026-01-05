Successos
Detingut amb MDMA i èxtasis arran d'un conflicte laboral a un hotel
L'home de 41 anys també va ser denunciat per amenaces i injúries als agents de policia
Un requeriment a la policia d'Andorra per desavinences laborals va acabar amb la detenció d'un home resident de 41 anys a Canillo per possessió de substàncies estupefaents, segons informa el cos de seguretat. L'arrest es va produir arran de la intervenció motivada per un conflicte laboral en un establiment hoteler quan els agents van trobar que l'home portava 1 gram de MDMA i una pastilla d’èxtasis. A més del delicte contra la salut pública, també se’l va detenir per un delicte contra l’honor i un altre contra la llibertat, per haver amenaçat i injuriat els agents de policia.
Els delictes relacionats amb drogues han estat el motiu de dues detencions més durant el cap de setmana. El 2 de gener, un turista de 33 anys va ser arrestat en un control a la frontera del riu Runer amb 8 pastilles de MDMA i 5,25 grams d’haixix, segons ha fet públic la policia.
La tercera detenció va ser la d'una dona no resident de 36 anys en un control a l’aparcament exterior d’un local d’oci nocturn a Canillo el 3 de gener. La turista portava 1,45 grams de metamfetamina i una pastilla d’èxtasis.
Accidentat amb 2,04 de taxa d'alcoholèmia
El balanç de detencions dels últims dies deixa un conductor de 39 anys arrestat per donar una taxa d'alcoholèmia de 2,04 grams després de patir un accident. La policia explica que els agents van ser requerits per un accident de danys materials a Escaldes el dissabte 3 de gener perquè els implicats no es posaven d'acord en l'intercanvi d'assegurances i en fer la prova d'alcohol a un dels conductors va donar positiu.
