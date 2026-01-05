Consell General
Andorra Endavant presenta fora de termini les esmenes al pressupost
El partit de Carine Montaner no podrà tramitar cap proposta de canvi als comptes públics
El grup parlamentari d’Andorra Endavant (AE) no ha pogut registrar formalment les esmenes al projecte de pressupost del 2026 en fer tard amb l’horari de validació establert per Sindicatura. El partit que lidera Carine Montaner ha informat que les esmenes es van presentar més tard de l’hora límit fixada, que excepcionalment era a les 9.30 hores i especifica que habitualment el registre es manté obert "en períodes festius fins a les 11.30 h o fins a les 13.30 hores la major part del temps".
AE destaca que tot i aquest impediment formal "no renuncia a defensar les propostes en el marc de la comissió legislativa de Finances" i ha fet públic el contingut dels canvis que plantejava. Entre les esmenes destacades hi havia una proposta per destinar 11.958.000 euros a la construcció de 150 habitatges modulars en terreny públic. El projecte preveu repartir els habitatges en tres grups: 50 per a joves actius, 50 per a gent gran i 50 per a famílies treballadores. Aquest grup inclou les llars on tots els adults en edat laboral treballen a jornada completa, excloent jubilats, estudiants i menors, precisa la formació.
NACIONAL
Lladós defensa les “inversions històriques” del pressupost del 2026
Redacció
El grup parlamentari que presideix Carine Montaner també proposava incrementar els ajuts al lloguer amb una aportació addicional de mig milió d’euros, que podria beneficiar unes 150 llars més l’any vinent, segons els seus càlculs.