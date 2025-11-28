CONSELL GENERAL
Lladós defensa les “inversions històriques” del pressupost del 2026
Les esmenes de Concòrdia i del Partit Socialdemòcrata són tombades per la majoria
El Consell General va rebutjar ahir les dues esmenes a la totalitat presentades al projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2026, fet que va permetre que el text continués el tràmit parlamentari. Les dues iniciatives, una presentada pel grup parlamentari de Concòrdia i l’altra pel socialdemòcrata, no van obtenir el suport de la cambra.
Durant el debat previ, el ministre de Finances, Ramon Lladós, va defensar el projecte pressupostari, destacant que incloïa “inversions històriques” i consolidava els pilars de l’estat del benestar. Va posar l’accent en l’augment de la despesa en habitatge –amb més de 21 milions d’euros–, sanitat (120 milions), educació, transport públic i innovació, així com en la reducció progressiva del deute públic. Segons el ministre, el pressupost “acompanya el dia a dia de la ciutadania” i, alhora, “posa les bases del creixement futur del país” amb inversions en infraestructures, digitalització i diversificació econòmica.
“El pressupost posa les bases del creixement futur del país”
Des de Concòrdia, Cerni Escalé va justificar l’esmena a la totalitat assegurant que el pressupost no afrontava una transformació real del model econòmic. Va advertir que el creixement actual del PIB estava “excessivament sostingut per la construcció” i va reclamar inversions estratègiques amb un efecte multiplicador més clar.
“El creixement està massa sostingut per la construcció”
Per la seva banda, la socialdemòcrata Susanna Vela va defensar que el PIB no era un bon indicador del benestar de la població i va lamentar l’absència d’un sistema d’indicadors que permetés avaluar les polítiques públiques. Va denunciar que, tot i el creixement econòmic previst, la riquesa “no arriba de manera equitativa a totes les llars”, i va reclamar més recursos per a polítiques socials, suport a les famílies, dependència i cultura.
“La riquesa no arriba de manera equitativa a totes les llars”
Reformes de llei
El Consell General va avalar ahir la reforma de la Llei d’estabilitat pressupostària del 2014, impulsada pel Govern i la majoria, que va tirar endavant amb vuit abstencions. El ministre de Finances, Ramon Lladós, va defensar que l’actualització és necessària per adaptar la normativa a la realitat econòmica i corregir incompliments detectats pel Tribunal de Comptes. La reforma presentada, aprovada finalment amb vuit abstencions, pels grups de la majoria modifica cinc articles clau de la llei que permetrà adaptar el text a la realitat actual de l’economia.