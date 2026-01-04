SINDICATS
L’USdA acusa el Govern de "consolidar un model laboral sense drets col·lectius al sector privat"
L'organisme expressa que en més de dotze anys només s’han signat quatre convenis col·lectius al Principat
La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha assenyalat avui a través d'un comunicat que la modificació legislativa de la Llei de relacions laborals que actualment es troba en tràmit parlamentari “consolida un model sense drets col·lectius reals” i no afronta els problemes estructurals del sistema laboral andorrà.
L’USdA es defineix en el comunicat com “l’únic sindicat a Andorra amb representació efectiva del sector privat” i recorda que també és l’únic que ha signat un acord amb la patronal en el marc del Consell Econòmic i Social. El sindicat indica, però, que els sindicats del sector públic, com el Sindicat d'Ensenyament Públic (SEP), operen sota marcs legals i condicions diferents, i adverteix que “barrejar aquests àmbits en el debat públic genera confusió i permet construir un relat de consens que no respon a la realitat del sector privat”.
L’organització sindical també critica l’ús que el Govern ha fet de l’acord signat el 23 de setembre del 2025 amb la Confederació Empresarial Andorrana (CEA). Segons l’USdA, es tractava d’un acord “clarament delimitat i circumscrit a la reforma del títol IV de la Llei de relacions laborals”, relatiu a la representació dels treballadors, i no d’una reforma estructural del sistema laboral. En aquest sentit, considera que la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, n’ha fet una “instrumentalització deliberada” per justificar una reforma insuficient.
El comunicat exposa que només 14 empreses disposen d’algun instrument col·lectiu registrat, de les quals només quatre tenen un conveni col·lectiu d’empresa. El text indica que en més de dotze anys només s’han signat quatre convenis col·lectius a tot el país —al SAAS, CTRASA, ATS i la CASS—, tots corresponents a empreses del sector públic o parapúblic. Per a l’USdA, aquest balanç “no pot presentar-se com un avenç, sinó com una renúncia política deliberada a garantir drets col·lectius reals”.
El sindicat atribueix la manca de negociació col·lectiva a la persistència de l’acomiadament no causal, una figura que, segons afirma, “converteix qualsevol dret col·lectiu en paper mullat” i contravé la Carta Social Europea. Durant les negociacions amb la patronal, l’USdA assegura que va proposar mesures com el finançament per garantir el compliment dels acords, la promoció activa de la representació sindical i mecanismes de protecció efectiva, totes elles rebutjades tant per la patronal com pel Govern.
L’USdA situa la responsabilitat política de la reforma en la ministra competent, el cap de Govern i els grups parlamentaris Demòcrata i Ciutadans Compromesos, que, segons el sindicat, tenen la capacitat “de corregir aquesta reforma o de consolidar definitivament un model laboral sense drets col·lectius reals al sector privat”.