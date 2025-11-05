TREBALL
L’USdA recorda que és l’únic sindicat afectat pels canvis a la Llei de relacions laborals
Davant les informacions difoses pel Govern en relació amb l’aprovació del projecte de llei de modificació de la Llei de relacions laborals, la Unió Sindical d’Andorra (USdA) va manifestar ahir en un comunicat que és l’únic sindicat a Andorra que representa treballadors del sector privat i, alhora, l’únic que ha signat l’acord amb la patronal en el marc del Consell Econòmic i Social. Tot i que l’USdA també té afiliats del sector públic, la resta de sindicats presents al Consell –com el Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP)– representen exclusivament treballadors del sector públic i, per tant, no els és aplicable ni la regulació sobre comitès d’empresa ni la dels delegats dels treballadors, ja que aquestes matèries es regulen per lleis pròpies dins de l’administració.
L’USdA adverteix, a més, que la proposta legislativa no assolirà els objectius esperats mentre no s’elimini l’acomiadament no causal de la Llei de relacions laborals. Aquesta normativa contravé la Carta Social Europea, que exigeix reforçar la causalitat d’un acomiadament. Un comiat sense causa resulta inversemblant que tingui una indemnització inferior a un comiat improcedent, sosté el sindicat. L’USdA, en definitiva, proposa derogar aquest article per garantir els drets dels treballadors.