ACCIDENT ENTRE UN TURISME I UN AUTBÚS
Dol al món educatiu i religiós per la mort del xofer de l’accident a Incles
Tenia 48 anys i liderava iniciatives educatives des de l’Arquebisbat de Barcelona
Raül Adames, figura clau en l’educació catòlica de Catalunya, era la persona que va morir divendres en un accident de trànsit a la vall d’Incles, fet que ha causat una profunda commoció en l’àmbit religiós i educatiu. Tenia 48 anys i actualment dirigia el col·legi Abat Oliba Loreto de Barcelona i el Secretariat diocesà d’Educació Catòlica de l’Arquebisbat de Barcelona.
El sinistre va tenir lloc cap a les 14.40 hores, quan el vehicle que conduïa va col·lidir contra un autobús aturat. La seva esposa, que l’acompanyava, va resultar ferida lleu. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels bombers, patrulles de policia i agents de circulació del comú de Canillo.
Adames liderava projectes entre escoles catòliques i institucions
La notícia ha sacsejat la comunitat educativa, que lamenta la pèrdua d’un líder compromès amb la formació del professorat i el diàleg entre escoles i parròquies. Diverses institucions, com la Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyament o l’Arenales Red Educativa, han expressat el seu condol i han destacat el llegat humà i professional d’Adames. El seu treball també era reconegut en òrgans de coordinació com el SIERC, des d’on promovia l’ensenyament de la religió a tot Catalunya. La seva mort ha deixat una forta empremta entre docents, famílies i companys de missió. L’Arquebisbat de Barcelona ha demanat pregàries pel seu repòs i ha assegurat que la seva tasca continuarà viva.