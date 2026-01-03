SUCCESSOS
Mor el conductor d’un turisme en xocar amb un bus aturat a Incles
La passatgera va patir ferides molts greus i va ser evacuada directament en ambulància a l’hospital de Meritxell
Un accident de trànsit va sacsejar ahir al migdia la tranquil·litat de la vall d’Incles amb una col·lisió entre un turisme i un autobús que va acabar amb una víctima mortal i una dona ferida greu. Els fets van tenir lloc al voltant de les 14.40 hores, quan un cotxe de matrícula espanyola va xocar contra la part posterior d’un autobús de l’empresa Andbus que es trobava aturat descarregant passatgers davant l’hotel Euroski, situat just a la zona del sinistre.
El cotxe va impactar contra un autobús aturat en un hotel que descarregava turistes
El conductor del vehicle, un home que estava passant uns dies al país amb la seva dona, va perdre la vida malgrat els intents dels serveis d’emergència per reanimar-lo. La seva parella, que viatjava de copilot, va patir ferides molt greus i va haver de ser evacuada en ambulància cap a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Aquesta maniobra va obligar a interrompre completament la circulació durant molta estona, fet que va agreujar encara més les afectacions viàries a la zona.
L’accident va tenir lloc a les 14.40 hores i va obligar a tallar la carretera molta estona
Segons les primeres informacions, el turisme va anar a encastar-se contra l’autobús per causes que encara s’han de determinar. La primera hipòtesi era que el vehicle de gran tonatge envaïa lleugerament el carril ascendent mentre feia la maniobra de descàrrega, per alguns testimonis van assegurar que es trobava perfectament aturat i que va ser desplaçat per la violència de l’impacte. Cap dels passatgers del bus va resultar ferit.
Els bombers van excarcerar els ocupants mentre la policia gestionava el trànsit
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar ràpidament diverses dotacions del cos de bombers, tres ambulàncies del Servei d’Urgències Mèdiques, patrulles de la policia i agents de circulació de Canillo. Els efectius d’emergència van haver de treballar per extreure els ocupants del vehicle sinistrat, que havien quedat atrapats a l’interior a causa del fort cop. També es va fer servir una grua per retirar el turisme, mentre que l’autobús, amb la part posterior molt malmesa, va ser retirat més tard.
La circulació es va veure fortament afectada en ambdós sentits, amb llargues retencions i desviacions obligatòries. Els conductors que volien accedir al Pas de la Casa van haver de ser redirigits per la carretera de Puigcerdà a causa del tall total a la CG2. Cap a les 16 hores es va poder establir pas alternatiu mentre s’esperava la comitiva judicial per procedir a l’aixecament del cadàver.
Malgrat la ràpida resposta dels serveis d’emergència, no es va poder evitar el desenllaç fatal. El succés va commocionar els testimonis i veïns, que van veure com una estada turística es convertia en una tragèdia. Les autoritats continuen investigant les causes de l’accident. Les primeres hipòtesis apunten a diversos factors possibles, com la fatiga o simplement que el conductor no es va adonar que el bus estava completament aturat.
A banda d’aquest tràgic succés, el trànsit va ser molt dens ahir. Les complicacions es van registrar a la CG1, la sortida del país per la frontera, així com al centre de Sant Julià de Lòria en sentit nord i al Vial del Pobladó.