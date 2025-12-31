Tribunals
El Constitucional avala l'empresonament provisional pel detingut per la compravenda de rellotges
El Tribunal considera que la presó provisional és legal, motivada i proporcional als delictes imputats
El Tribunal Constitucional ha decidit no admetre a tràmit el recurs d’empara interposat per la defensa del detingut per la compravenda de rellotges de luxe el passat octubre, que impugnava l’aute del 6 de novembre del 2025 dictat pel Tribunal de Corts, que confirmava la seva presó provisional. El recurs al·legava una vulneració dels drets a la llibertat, a un procés degut i a la vida privada i familiar, recollits tant a la Constitució com al Conveni Europeu de Drets Humans. Segons la seva defensa, els delictes pels quals se l’investiga —presumpte blanqueig de capitals i contraban— no justifiquen una mesura tan restrictiva, que considera desproporcionada i sense una motivació suficient.
El Tribunal, però conclou que les resolucions judicials impugnades estan prou fonamentades en dret i que la presó provisional decretada respon als criteris de legalitat, necessitat i proporcionalitat, "tenint en compte la gravetat dels delictes, el risc de fugida i l’afectació potencial a la instrucció". També rebutja la suposada vulneració del dret a la vida privada i familiar, "ja que no s’ha acreditat cap impediment efectiu per mantenir el contacte amb els familiars". Per tot plegat, l’Alt Tribunal considera que el recurs "no presenta el contingut constitucional necessari i n'acorda la inadmissió a tràmit".