SUCCESSOS
La policia deté un empresari per frau en la compravenda de rellotges de luxe
Hauria simulat exportacions per obtenir beneficis fiscals de manera indeguda
La policia va detenir dilluns passat, a la frontera del riu Runer, un empresari resident de 33 anys com a presumpte autor de delictes contra l’ordre socioeconòmic, en el marc d’una investigació iniciada el 2024 sobre un entramat dedicat a la compravenda de rellotges d’alta gamma amb pràctiques presumptament fraudulentes. L’arrest es va produir quan l’home es disposava a sortir del país, tot i que oficialment hi té la residència.
Segons un comunicat emès ahir al vespre per la policia, el detingut formaria part d’un esquema comercial irregular basat en la importació de rellotges de luxe, la devolució de l’IVA corresponent i la posterior revenda dels productes a preus més competitius, sovint amb la simulació de vendes dins el Principat. En alguns casos, tot i que les operacions constaven com a realitzades a Andorra, els productes s’entregaven realment en altres països sense efectuar la declaració d’exportació pertinent.
La investigació, anomenada operació Cronos, es va iniciar arran d’una intervenció de la duana l’any passat. Els agents van detectar una irregularitat quan l’empresari va intentar exportar a l’Àsia un rellotge valorat en 210.000 euros. En fer la inspecció, es va constatar que dins la caixa no hi havia el producte declarat. Els fets van ser posats en coneixement de la Fiscalia i la policia va obrir una investigació judicialitzada que ha inclòs l’anàlisi exhaustiva de l’activitat comercial i societària implicada.
L’empresa andorrana implicada, creada el 2020, operava sense botiga oberta al públic i comptava amb un showroom a Andorra la Vella accessible només amb cita prèvia. Estava participada per l’empresari detingut i per una societat espanyola. Segons les investigacions del grup antifrau, des de la seva constitució s’haurien importat rellotges per un valor total de 20 milions d’euros. Una part mínima d’aquests productes hauria estat legalment exportada fora d’Europa, mentre que la resta s’hauria comercialitzat al marge del control fiscal andorrà o hauria estat extreta del país de forma il·legal.
Els rellotges implicats pertanyen a marques i models molt sol·licitats, difícils d’adquirir en botigues oficials a causa de les polítiques de distribució interna de cada fabricant. Aquesta situació ha afavorit l’existència d’un mercat paral·lel de rellotges nous i seminous, sovint vinculats a pràctiques irregulars, en què s’hauria mogut el detingut. Els pagaments de les operacions, a causa de l’elevat valor dels productes, es feien principalment mitjançant transferències bancàries, en molts casos provinents de residents de la Unió Europea.
Duana espanyola
La duana espanyola també el va controlar el mes de setembre passat quan, juntament amb un acompanyant, pretenia travessar la frontera amb dos rellotges valorats en 104.000 euros sense haver-los declarat. Aquest episodi es va sumar als indicis recollits per la investigació andorrana.
En el marc de l’operació Cronos, s’han dut a terme diversos escorcolls els darrers dies. Com a resultat, la policia ha comissat uns 240.000 euros en efectiu i tres vehicles d’alta gamma. L’empresari va passar a disposició judicial ahir, segons va informar la policia.
La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions relacionades amb aquest entramat, que ha posat en el punt de mira una part del comerç de rellotgeria de luxe al país.