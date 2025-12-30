Esquí
Les estacions d'esquí obren el 100% de pistes per Cap d'Any
Els gruixos de neu superen el metre en diverses zones
Les nevades rebudes els darrers dies permeten obrir el 100% dels dominis de les pistes d'esquí per Cap d'Any, amb gruixos de més d'un metre. Grandvalira compta amb tots els sectors connectats i més de 190 quilòmetres esquiables, i gruixos que oscil·len entre els 50 i els 80 centímetres. Pal Arinsal es manté amb 63 quilòmetres de pistes per a tots els nivells i gruixos de neu acumulada que arriben fins als 100 centímetres. L’acumulació de neu rebuda ha permès obrir la Capa a Arinsal, la mítica pista negra que té el distintiu de ser la pista amb més desnivell de tot el Principat, i que requereix molta neu i unes condicions molt concretes per poder obrir. Ordino Arcalís, per la seva banda, disposa també del 100% de les seves instal·lacions i pistes obertes amb gruixos que superen el metre, arribant fins als 135 centímetres.
Les estacions obriran més de 280 quilòmetres de pistes durant el Nadal
Redacció
Les estacions preparen una àmplia proposta d'activitats per les festes nadalenques, com les baixades de torxes i llumetes; l'arribada dels Reis Mags; sopars envoltats de neu o l'après-ski amb DJ internacionals, que tindrà una festa de Cap d'Any a L'Abarset.