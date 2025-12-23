Temporada d'hivern
Les estacions obriran més de 280 quilòmetres de pistes durant el Nadal
Les precipitacions d'aquests darrers dies han aportat prop de mig metre de neu fresca
Les estacions obriran més de 280 quilòmetres de pistes durant les festes de Nadal, uns 80 quilòmetres més que l'any passat per aquestes dates. Així ho han fet públic a través d'un comunicat on s'informa que "les condicions a les estacions de Grandvalira Resorts segueixen millorant gràcies a les precipitacions que han caigut de forma constant els darrers dies i que han deixat entre 25 i 40 centímetres de neu nova, arribant a prop de mig metre a les zones més beneficiades". Pel pont es preveu comptar amb més de 280 quilòmetres esquiables entre els tres dominis, dels quals 190 seran a Grandvalira, mentre que a Pal Arinsal i a Ordino Arcalís compten amb el 100% de les pistes i remuntadors oberts.
Les estacions, a més, preparen una àmplia proposta d'activitats per les festes nadalenques, com les baixades de torxes i llumetes; l'arribada del Pare Noel i els Reis Mags; sopars envoltats de neu o l'après-ski amb DJ internacionals, que tindrà una festa de Cap d'Any a L'Abarset.