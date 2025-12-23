Temporada d'hivern

Les estacions obriran més de 280 quilòmetres de pistes durant el Nadal

Les precipitacions d'aquests darrers dies han aportat prop de mig metre de neu fresca

Esquiadors a Pal Arinsal aquest matí.

Grandvalira Resorts

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Les estacions obriran més de 280 quilòmetres de pistes durant les festes de Nadal, uns 80 quilòmetres més que l'any passat per aquestes dates. Així ho han fet públic a través d'un comunicat on s'informa que "les condicions a les estacions de Grandvalira Resorts segueixen millorant gràcies a les precipitacions que han caigut de forma constant els darrers dies i que han deixat entre 25 i 40 centímetres de neu nova, arribant a prop de mig metre a les zones més beneficiades". Pel pont es preveu comptar amb més de 280 quilòmetres esquiables entre els tres dominis, dels quals 190 seran a Grandvalira, mentre que a Pal Arinsal i a Ordino Arcalís compten amb el 100% de les pistes i remuntadors oberts.

Les estacions, a més, preparen una àmplia proposta d'activitats per les festes nadalenques, com les baixades de torxes i llumetes; l'arribada del Pare Noel i els Reis Mags; sopars envoltats de neu o l'après-ski amb DJ internacionals, que tindrà una festa de Cap d'Any a L'Abarset.

