Intervenció policial pels aldarulls a la creperia
El propietari de l'establiment del costat volia obrir, però s'ha trobat amb una aglomeració de gent davant les portes i ha recriminat els fets al creper
La policia ha hagut d'intervenir aquesta tarda davant la creperia de la Rotonda per aldarulls causats per les cues davant el negoci. El propietari de l'establiment del costat volia obrir, però s'ha trobat amb una aglomeració de gent davant les portes del local que feien difícil l'obertura, moment en el qual ha recriminat a la gent i també al propietari de la creperia els fets. Ha estat en aquell instant que el famós creper ha sortit del local i s'ha posat a "discutir" amb el propietari del negoci veí, dient que "el Govern em vol fer fora", o "traspasso el local". "Però on faran la cua?", ha preguntat cridant el creper, mentre el propietari de l'altre negoci assenyalava l'altra vorera.
Abel Rivera