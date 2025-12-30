ANDORRA LA VELLA
La creperia de la Rotonda ha de tenir seguretat privada per les cues
El comú modifica l’ordinació de convivència ciutadana per posar normes a l’aglomeració de clients a la via pública
El consell del comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir per unanimitat la modificació de l’ordinació reguladora de la convivència ciutadana, medi ambient i higiene del 2018, arran de la problemàtica generada per les cues massives en establiments i que, malgrat que la majoria comunal no va voler identificar-ne cap, està especialment dirigida a la creperia de la Rotonda. Les aglomeracions de clients, difoses àmpliament a les xarxes socials, han obligat en diversos moments els vianants a circular per la calçada, fet que ja va portar el comú a actuar de manera preventiva. Ara la normativa deixa clar que el responsable de l’establiment s’ha d’ocupar de la gestió de les cues per tal que no destorbin ni vianants ni circulació, i que hauran de posar personal –seguretat privada– per ocupar-se’n.
El conseller Xavier Surana va defensar que “la modificació tenia com a objectiu garantir la seguretat, l’accessibilitat i la convivència a l’espai públic”, i va remarcar que, tot i que el cas de la Rotonda n’havia estat el detonant, el text “no anava dirigit a cap establiment en concret”. L’ordinació defineix com a problemàtiques les cues que es repeteixen diversos dies a la setmana, que duren més de 30 minuts o que ocupen indegudament la via pública reduint el pas lliure dels vianants per sota d’1,5 metres, o de 0,90 metres en casos excepcionals. Els establiments hauran de garantir el pas lliure, posar personal i elements físics per ordenar-les i presentar un pla de gestió quan el comú ho requereixi. En cas d’incompliment, es preveuen sancions d’entre 500 i 3.000 euros, que poden arribar fins als 9.000 euros en cas de reincidència, així com la possibilitat de proposar al Govern la suspensió temporal de l’activitat com a mesura d’últim recurs.
Des de l’oposició, el conseller Miquel Canturri va donar suport a la modificació, però va advertir que els episodis viscuts al negoci de la Rotonda, inclosos insults del responsable de la creperia a la gent, “projectaven una imatge negativa d’Andorra cap a l’exterior”. Canturri va defensar “la necessitat d’actuar” abans que es produeixi un accident en un punt molt transitat.
