Mobilitat
Els vehicles andorrans no hauran de portar la balisa V16 quan circulin per Espanya
La normativa andorrana és compatible amb la regulació espanyola en matèria de presenyalització de perill
Els vehicles matriculats a Andorra que circulin per territori espanyol no estan obligats a portar ni a utilitzar la balisa V16 exigida als vehicles matriculats a Espanya. Així ho ha confirmat el Govern d'Andorra, explicant que la normativa andorrana és compatible amb la regulació espanyola en matèria de presenyalització de perill. En concret, aquesta estableix que els vehicles matriculats a l’estranger que circulen per Espanya compleixen la normativa si utilitzen els dispositius exigits o permesos al seu país d’origen.
Els vehicles andorrans es consideren conformes amb la normativa espanyola si, en cas d’immobilització a la via pública, utilitzen els triangles de presenyalització homologats que exigeix la normativa andorrana o bé el senyal lluminós d’emergència groc auto, previst a l’article 18 del mateix decret i funcionalment equivalent al dispositiu V16.
NACIONAL
Febre per les llums grogues
Abel Rivera
El Govern recorda que, segons la normativa andorrana, els triangles s’han de col·locar (sempre que no suposi un risc per a la seguretat del conductor) a una distància de 50 metres del vehicle i han de ser visibles des d’almenys 100 metres. En vies de sentit únic o amb més de tres carrils, n’hi ha prou amb un sol triangle al darrere, i el conductor ha de portar armilla reflectant durant la col·locació. Alternativament, el senyal lluminós groc auto es pot utilitzar en substitució dels triangles i s’ha de situar a la part superior del vehicle, amb visibilitat de 360 graus, permetent així evitar baixar del cotxe i augmentar la seguretat.