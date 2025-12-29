Cultura
Restaurats béns mobles dels monuments que formen part de la candidatura a patrimoni mundial
Els treballs a Casa de la Vall i a Sant Martí de la Cortinada posen en valor el patrimoni històric del país
El departament de Patrimoni Cultural tanca el 2025 amb la restauració de diversos béns mobles inclosos en la candidatura andorrana a patrimoni mundial de la UNESCO "Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra"
A Casa de la Vall s’han restaurat peces emblemàtiques com l’arca-arxiu de les sis claus, símbol dels orígens de l’arxiu històric del Consell General, una talla barroca de Sant Ermengol, patró del Consell, i la primera bandera coneguda del Principat, que podrà ser exposada a l’entrada de l’edifici.
NACIONAL
El Consell General restaura l'arca arxiu
Redacció
L'executiu també ha completat la restauració del retaule major de Sant Martí de la Cortinada, una de les actuacions més destacades dels darrers anys, així com altres elements patrimonials com els frontals d’altar, una caixa-banc, un faristol d’origen medieval i diverses llànties.
Els treballs s’emmarquen dins d’un projecte global de conservació i posada en valor dels béns mobles del patrimoni andorrà, que continuarà el 2026 amb la millora de la il·luminació i el retorn de les peces restaurades al seu emplaçament original.