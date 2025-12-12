Conservació
El Consell General restaura l'arca arxiu
És la predecessora de l'armari de les sis claus
El Consell General ha restaurat l'arca arxiu, la predecessora de l'armari de les sis claus del Consell General de les Valls. L'arca, habitualment ubicada a la zona de la capella, és un dels elements més destacats de la Casa de la Vall. Els estudis previs van determinar que l'estat de conservació era deficient, amb la fusta bruta i els panys gairebé inservibles a causa del pas del temps, apunta una publicació del Consell General a xarxes.
Les tasques de restauració s'han centrat a millorar l'aspecte de l'arca respectant els materials.