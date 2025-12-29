Política
El PS demana l’augment anual dels salaris vinculat a l’IPC
El partit proposa abonar dos triennis als interíns
Els consellers generals del grup parlamentari socialdemòcrata (GPS), Pere Baró i Laia Moliné, han presentat aquest matí un conjunt d’esmenes al Projecte de Pressupost d'Andorra per a l’any 2026. L’objectiu és “posar els comptes públics al servei de la gent, del poder adquisitiu, dels serveis públics i de la cohesió social”, segons informen en un comunicat.
Les esmenes són “concretes, quantificades i amb una orientació política clara: corregir desigualtats, reforçar drets socials i redefinir prioritats pressupostàries del Govern”, exposen els socialdemòcrates. En matèria salarial, el PS planteja “la indexació anual dels salaris i del salari mínim a l’IPC com a mesura estructural de justícia salarial i cohesió social”. Els consellers del PS demanen un sistema progressiu de revaloració de les pensions vinculat al salari mínim i a l’IPC, “amb increments més elevats per a les pensions més baixes i garantint que cap pensionista perdi poder adquisitiu”.
Pel que fa a la funció pública, s’inclou el “reconeixement de fins a dos triennis al personal interí que ha accedit a la condició de funcionari” i l’aplicació de les noves taules retributives al personal jubilat i prejubilat, assenyala el comunicat.
El PS planteja impulsar l'acció sindical i defensa “el finançament públic de l’acció sindical com una inversió en diàleg social i qualitat democràtica”. En l’àmbit de la joventut, proposa un estudi sobre el programa Planet Youth per al període 2026–2031. En cultura, aposta per “una redistribució dels recursos culturals” cap a museus, patrimoni i la Biblioteca Nacional.
NACIONAL
Redacció
Una de les esmenes presentades proposa “reduir les transferències de capital d’Andorra Telecom” per destinar els recursos a la reducció de tarifes. I un altra planteja garantir recursos per a un referèndum sobre l’Acord d’Associació amb la Unió Europea l’any 2026.
Laia Moliné ha afirmat que “el conjunt d’aquestes esmenes dibuixa una alternativa clara al pressupost del Govern: un pressupost més just, més social i amb un model de país més equilibrat”.